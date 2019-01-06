Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса

Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявил о начале новой страницы в истории страны, сообщает Громадське, которое опубликовало часть сегодняшней речи Варфоломея.

В частности, Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

Православна церква України отримала томос. А ось текст промови Вселенського патріарха Варфоломея під час вручення томосу про автокефалію pic.twitter.com/wmhVH2NPig — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 января 2019 г.

"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - добавил Варфоломей.

Напомним, что процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.