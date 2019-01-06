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Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса

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Варфоломей подчеркнул, что Вселенский патриархат никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.
Варфоломей поздравил украинцев
Варфоломей поздравил украинцев
 
Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявил о начале новой страницы в истории страны, сообщает Громадське, которое опубликовало часть сегодняшней речи Варфоломея.
 
В частности, Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.  
 
"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - добавил Варфоломей.
 
Напомним, что процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.
 
15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
 
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Теги: Православие, православная церковь, вселенский патриарх, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    06.01.2019, 15:05
Оценка:  +4
Letohradek
Ватоголовое стадо выдохлось ... )))
Андрей    06.01.2019, 15:09
Оценка:  +4
Андрей
Вони готуються до Раю. Їм путька ракету на Новий Рік подарував.
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