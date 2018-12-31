Развод в Саудовской Аравии: Женщин будут уведомлять через SMS

Ранеее в стране было нормой когда когда брак расторгался по инициативе мужчины, а женщина оставалась в неведении.

В Саудовской Аравии с 6 января суды обязали рассылать женщинам SMS-уведомления о том, что их брак расторгнут.

Об этом сообщает BBC.

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Новые правила направлены против так называемых “тайных разводов“ - когда брак расторгался по инициативе мужчины, а женщина не знала о своем новом статусе. Эти изменения называют частью экономических и социальных реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.

Напомним, в сентябре в Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей новостей на госканале.

Как сообщалось в июне 2018 года, женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль. Первым в истории страны авто-леди дарили розы.