Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Развод в Саудовской Аравии: Женщин будут уведомлять через SMS

Комментариев: 0
Ранеее в стране было нормой когда когда брак расторгался по инициативе мужчины, а женщина оставалась в неведении.
В стране прогрессируют социальные реформы
В стране прогрессируют социальные реформы
EPA/UPG

В Саудовской Аравии с 6 января суды обязали рассылать женщинам SMS-уведомления о том, что их брак расторгнут.

Об этом сообщает BBC.

Читай также: Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами

Новые правила направлены против так называемых “тайных разводов“ - когда брак расторгался по инициативе мужчины, а женщина не знала о своем новом статусе. Эти изменения называют частью экономических и социальных реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.

Напомним, в сентябре в Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей новостей на госканале.

Как сообщалось в июне 2018 года, женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль. Первым в истории страны авто-леди дарили розы.

Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, права женщин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь