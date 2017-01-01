В аэропорту Львова самолет выкатился за взлетную полосу

Работа аэропорта Львова в воскресенье, 6 января, нарушена в связи с тем, что самолет авиакомпании Turkish Airlines частично выкатился за пределы взлетной полосы, говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

"6 января 2019 года в 10:23 воздушное судно (ВС) Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту Львов-Стамбул, при осуществлении разворота на ВПП в районе 8 РД частично выкатился за пределы ВПП с последующей остановкой воздушного судна", - говорится в сообщении.

Была объявлена аварийная тревога.

Отмечается, что ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Воздушное судно также не получило значительных повреждений.

"Были осуществлены мероприятия по высадке пассажиров с воздушного судна и доставки пассажиров в терминал "А", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации судна с взлетной полосы.

"Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - отметили в пресс-службе аэропорта.