Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В аэропорту Львова самолет выкатился за взлетную полосу

Комментариев: 0
Работа аэропорта парализована, прилагаются максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время.
Самолет Turkish Airlines остановил работу аэропорта во Львове
Самолет Turkish Airlines остановил работу аэропорта во Львове
independent.co.uk
 
Работа аэропорта Львова в воскресенье, 6 января, нарушена в связи с тем, что самолет авиакомпании Turkish Airlines частично выкатился за пределы взлетной полосы, говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.
 
"6 января 2019 года в 10:23 воздушное судно (ВС) Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту Львов-Стамбул, при осуществлении разворота на ВПП в районе 8 РД частично выкатился за пределы ВПП с последующей остановкой воздушного судна", - говорится в сообщении.
 
Была объявлена аварийная тревога.
 
Отмечается, что ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Воздушное судно также не получило значительных повреждений.
 
 
"Были осуществлены мероприятия по высадке пассажиров с воздушного судна и доставки пассажиров в терминал "А", - говорится в сообщении.
 
В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации судна с взлетной полосы.
 
"Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - отметили в пресс-службе аэропорта.
 
Напомним, что в декабре аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, аэропорт, аэропорт Львова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь