В аэропорту Львова самолет выкатился за взлетную полосу
Работа аэропорта парализована, прилагаются максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время.
Работа аэропорта Львова в воскресенье, 6 января, нарушена в связи с тем, что самолет авиакомпании Turkish Airlines частично выкатился за пределы взлетной полосы, говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.
"6 января 2019 года в 10:23 воздушное судно (ВС) Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту Львов-Стамбул, при осуществлении разворота на ВПП в районе 8 РД частично выкатился за пределы ВПП с последующей остановкой воздушного судна", - говорится в сообщении.
Была объявлена аварийная тревога.
Отмечается, что ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал. Воздушное судно также не получило значительных повреждений.
"Были осуществлены мероприятия по высадке пассажиров с воздушного судна и доставки пассажиров в терминал "А", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации судна с взлетной полосы.
"Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - отметили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, что в декабре аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.
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