Рождественское богослужение: онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Онлайн-трансляция праздничной службы будет доступная на Корреспондент.net.

В Сочельник, 6 января, Рождественские богослужения из главных киевских храмов будут транслироваться на Первом национальном телеканале и онлайн на Корреспондент.net.

Трансляция начнется в 17:00.

Так Рождество праздновали в 2018 году.