Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
В ночь с 6 на 7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Онлайн-трансляция праздничной службы будет доступная на Корреспондент.net.
В Сочельник, 6 января, Рождественские богослужения из главных киевских храмов будут транслироваться на Первом национальном телеканале и онлайн на Корреспондент.net.
Трансляция начнется в 17:00.
Так Рождество праздновали в 2018 году.
Напомним, что в турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.
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