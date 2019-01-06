Взрыв в воинской части под Одессой: Умер травмированный солдат-срочник

Погибшему было 20 лет.

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В Одессе 6 января умер 20-летний солдат срочной службы, получивший травмы в котельной при разрыве котла в декабре 2018 года.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает Униан.

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"Медики делали все, что от них зависело, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Билоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал - парень скончался", - сказал источник агентства.

В настоящее время продолжается расследование по факту взрыва котла. Правоохранитель добавил, что, в соответствии правилами, военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки.

Как сообщалось 28 декабря, в воинской части Южного округа произошел взрыв.