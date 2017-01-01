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ДТП на трассе Киев-Чоп: Пострадали 12 человек, погиб ребенок

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В аварии разбилась маршрутка и автомобиль Ford.
Погиб 14-летний пассажир легковушки
Погиб 14-летний пассажир легковушки
facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошла автомобильная авария с большим количеством пострадавших.

Об этом сообщил глава львовского ОО Варта 1 Игорь  Зинкевич.

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Около села Ясенов в Бродовском районе Львовской области столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Ford. Погиб 14-летний ребенок, находившийся в легковушке. Пострадали еще 12 человек, в том числе еще два ребенка.

Также пострадали еще 12 человек
Также пострадали еще 12 человек
facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщалось 5 января, в США по дороге в парк развлечений погибли пять детей.

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Теги: авария, ДТП, Львовская область
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