Бойцы ООС поздравили украинцев с Рождеством

К поздравлениям присоединился также командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Бойцы операции Объединенных сил записали поздравление с Рождественскими праздниками. Видео в воскресенье, 6 января, опубликовано на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

"Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важно единство в делах и помыслах, упорный труд на благо нашего народа, укрепления и расцвета украинского государства. Наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли, совместными усилиями строит европейскую страну, дает достойный отпор врагу, который стремится уничтожить соборность и независимость Украины", - отмечают военные.

"Пусть в этот праздник замолкнут пушки и автоматные очереди! Пусть Бог даст тишину и отдых, а духовное тепло великого христианского праздника - Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", - сказал в обращении Наев.

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