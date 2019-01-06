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Супрун посоветовала украинцам не переедать

Комментариев: 4
Чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и без боли в желудке - не переедайте, отметила и.о. главы Минздрава.
Таблетки перед застольем не спасут от последствий переедания
Таблетки перед застольем не спасут от последствий переедания
khm.depo.ua

Несколько специализированных таблеток перед застольем не смогут спасти от последствий переедания.

Об этом в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, расщеплять пищу помогают природные ферменты.

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“Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник производят некоторые ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза - белков и липаза - жиров. Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты. Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, что в разных пропорциях содержат важные ферменты. То есть ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, а не просто принимают, чтобы можно было больше съесть!“ - подчеркнула Супрун.

И.о. главы Минздравауточнила, что в медицине нет достаточно доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или если есть изжога.

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Кроме того, Супрун проинформировала, что при назначении ферментных препаратов нужны анализы и специальные исследования, подтверждающие отсутствие ферментов. При этом доза препарата подбирается индивидуально (в зависимости от степени выраженности панкреатической недостаточности, массы тела и интенсивности проявления симптомов).

“Просто самостоятельно принимать и пить сколько хочется таблеток - не стоит. Поэтому перед тем, как принимать любые ферментные препараты - консультируйтесь со своим врачом, но не назначайте их себе самостоятельно. А чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и без боли в желудке - не переедайте“, - добавила Супрун.

Ранее Супрун развенчала главный миф об алкоголе.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: еда, Минздрав, МОЗ, Супрун, переедание
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Комментариев (5)
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Септемберг    06.01.2019, 16:56
Оценка:  0
Септемберг
Пора эту соломьяку начинать игнорить.Надоела так,как ни один чиновник на свете.Стоп.Хватит.До дому,до хаты в Канадию-Америкосию.
bertal    06.01.2019, 17:00
Оценка:  0
bertal
ее дом тюрьма
direktor_b    06.01.2019, 16:55
Оценка:  -2
direktor_b
А Киселев с Соловьевым говорили украинцы голодают и замерзают,вот блин...
bertal    06.01.2019, 16:52
Оценка:  +1
bertal
Она с пре зидентом соревнуется, кто больше даст советов,что делать:- читать, смотреть, есть,верить ))) клоуны бл...
СтальнаяКрыса    06.01.2019, 16:42
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Жаль что у нас нет телеканала "Здоровье", ей бы там выступать и подрабатывать.
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