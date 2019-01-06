Супрун посоветовала украинцам не переедать

Чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и без боли в желудке - не переедайте, отметила и.о. главы Минздрава.

Несколько специализированных таблеток перед застольем не смогут спасти от последствий переедания.

Об этом в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, расщеплять пищу помогают природные ферменты.

Читай также: “Ежедневно есть 5 порций овощей и фруктов“: Советы питания от Супрун

“Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник производят некоторые ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза - белков и липаза - жиров. Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты. Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, что в разных пропорциях содержат важные ферменты. То есть ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, а не просто принимают, чтобы можно было больше съесть!“ - подчеркнула Супрун.

И.о. главы Минздравауточнила, что в медицине нет достаточно доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или если есть изжога.

Читай также: Как прийти в себя после праздников: ванна с молоком и монодиета

Кроме того, Супрун проинформировала, что при назначении ферментных препаратов нужны анализы и специальные исследования, подтверждающие отсутствие ферментов. При этом доза препарата подбирается индивидуально (в зависимости от степени выраженности панкреатической недостаточности, массы тела и интенсивности проявления симптомов).

“Просто самостоятельно принимать и пить сколько хочется таблеток - не стоит. Поэтому перед тем, как принимать любые ферментные препараты - консультируйтесь со своим врачом, но не назначайте их себе самостоятельно. А чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и без боли в желудке - не переедайте“, - добавила Супрун.

Ранее Супрун развенчала главный миф об алкоголе.