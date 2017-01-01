Аэропорт Львов возобновил работу

Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Львов имени Данила Галицкого в 15:00 воскресенья, 6 января, возобновил работу после аварийной ситуации с самолетом на взлетной полосе.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

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“Воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно“, - говорится в сообщении.

Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Началась регистрация пассажиров.

Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке.

Ранее аэропорт в Ганновере приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами протаранил заграждение и попал на территорию аэропорта.