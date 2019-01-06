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Климкин о Томосе: Транспортироваться будет надежно

Комментариев: 4
Павел Климкин призвал украинцев не беспокоиться о деталях транспортировки Томоса об автокефалии ПЦУ из Стамбула в Киев.
Климкин заверил в надежности транспортировки Томоса
Климкин заверил в надежности транспортировки Томоса
АР (архив)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви во время транспортировки из Стамбула в Киев будет в безопасности. Об этом в воскресенье, 6 января, он сообщил журналистам в Стамбуле, пишет Интерфакс.

"Транспортироваться будет надежно. Его увидеть смогут, очень надеюсь, что завтра, поскольку Рождество завтра и основные события будут разворачиваться завтра. Ну а детали и технологии транспортировки - пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надежно", - сказал Климкин.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Теги: Климкин, Павел Климкин, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    06.01.2019, 18:22
Оценка:  0
fkrfyfan
Да украинцам как то плевать на эту фекальную бумажку
Колишній-східняк    06.01.2019, 17:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
Відправте з чумаками. У тих не пропаде .
Септемберг    06.01.2019, 17:13
Оценка:  -2
Септемберг
У него в голове такой же хаос,что и на голове?
Колишній-східняк    06.01.2019, 17:48
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Тебе больше у Путина нравится?
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