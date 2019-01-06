Климкин о Томосе: Транспортироваться будет надежно

Павел Климкин призвал украинцев не беспокоиться о деталях транспортировки Томоса об автокефалии ПЦУ из Стамбула в Киев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви во время транспортировки из Стамбула в Киев будет в безопасности. Об этом в воскресенье, 6 января, он сообщил журналистам в Стамбуле, пишет Интерфакс.

"Транспортироваться будет надежно. Его увидеть смогут, очень надеюсь, что завтра, поскольку Рождество завтра и основные события будут разворачиваться завтра. Ну а детали и технологии транспортировки - пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надежно", - сказал Климкин.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Порошенко обещает украинцам религиозную свободу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet