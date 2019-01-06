Приговор Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане - адвокат

Соответствующий эксклюзивный комментарий дал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В ближайшие месяцы ожидается вынесение приговора по делу Януковича EPA/UPG

Приговор по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича суд, вероятно, должен объявить в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, в комментарии УНН.

"По нашей информации, дана команда как раз в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане, приговор вынести", - предположил Сердюк.

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Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Как сообщалось, 14 декабря 2018 года суд снял арест с денег окружения Януковича.