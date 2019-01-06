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Приговор Януковичу вынесут к годовщине расстрелов на Майдане - адвокат

Комментариев: 8
Соответствующий эксклюзивный комментарий дал адвокат Януковича Виталий Сердюк.
В ближайшие месяцы ожидается вынесение приговора по делу Януковича
В ближайшие месяцы ожидается вынесение приговора по делу Януковича
EPA/UPG

Приговор по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича суд, вероятно, должен объявить в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, в комментарии УНН.

"По нашей информации, дана команда как раз в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане, приговор вынести", - предположил Сердюк.

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Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Как сообщалось, 14 декабря 2018 года суд снял арест с денег окружения Януковича.

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Теги: Майдан, Янукович, Сердюк
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Комментариев (8)
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Антибес    06.01.2019, 18:27
Оценка:  0
Антибес
О как!Сами своих обдолбаных"нерабов"пост реляли как бешеных скотыняк а виноват Янукович...Но этим кровавым клоунам надо было найти крайнего,вот и нашли его.Только вот доказательств как не было,так и нет.Одно лишь бухое кукарекание в лужу.))))))))
Ruspidor    06.01.2019, 18:28
Оценка:  -1
Ruspidor
Методичку смени, раб лишнехромосомный, протухла уже...
fkrfyfan    06.01.2019, 18:20
Оценка:  0
fkrfyfan
Да ему как то на"рать на этот приговор. А вот шоколадному пьяному хряку скоро придётся бежать, вот только кто его примет
Ruspidor    06.01.2019, 18:27
Оценка:  -2
Ruspidor
Да не убоится сей святой человек своей паствы и да владычествует он над нами, как его на это сподвиг Бог! Нет таких обстоятельств, лишнехромосомный, при которых бы Порох не стал президентом на второй срок! А-ха-ха-ха, а ведь путен в рай обещал, не судьба, отступник лишнехромосомный, гореть тебе в Ад
Септемберг    06.01.2019, 17:57
Оценка:  +2
Септемберг
Орден Героя должны за то,что войска не ввёл и не разогнал как Макрон свой майдан))И убитые Макроном уже есть, а крику на весь мир ноль)))
Ruspidor    06.01.2019, 18:13
Оценка:  -2
Ruspidor
Ну ты и мразь! Он расстрелял 110 человек испугавшись за свою шкуру. И где же невинно убиенные Макроном, в твоей кремлёвской методичке?
Антибес    06.01.2019, 18:30
Оценка:  0
Антибес
Пuдор,предпочитающий пассивный анал с русскими,ну-ну-ну,попустись немного,а то швы на твоём самом рабочем месте разойдутся.Про 110 человек,убитых Януковичем,будешь кукарекать под своими русскими трахарями,Иваном и Кузьмой.)))))))))
Ruspidor    06.01.2019, 17:24
Оценка:  -5
Ruspidor
Кому дана, кем дана? Писдюкович должен висеть на рее! И ты, пиздюк, вместе с ним!
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