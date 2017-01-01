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На трассе Киев-Чоп столкнулись авто и микроавтобус

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Авария случилась вблизи села Ясенов Львовской области. Пострадали 12 человек, среди которых двое детей.
Авария на трассе Киев-Чоп
Авария на трассе Киев-Чоп
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На трассе Киев - Чоп вблизи села Ясенов в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 6 января, в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Авария случилась 6 января около 13:00. Столкнулись пассажирский микроавтобус Ford и легковой автомобиль Ford.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых 2 детей.

Другие детали не сообщаются.

 

 

Ранее в Запорожской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Также сообщалось, что на Волыни перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.

 

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Теги: ДТП, Львовская область, пассажиры, фото, авария, пассажирские перевозки, автомобиль, пострадавшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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