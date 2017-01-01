На трассе Киев-Чоп столкнулись авто и микроавтобус

Авария случилась вблизи села Ясенов Львовской области. Пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

На трассе Киев - Чоп вблизи села Ясенов в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 6 января, в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Авария случилась 6 января около 13:00. Столкнулись пассажирский микроавтобус Ford и легковой автомобиль Ford.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых 2 детей.

Другие детали не сообщаются.

Ранее в Запорожской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Также сообщалось, что на Волыни перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet