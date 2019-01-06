Десантный корабль США направился в Черное море

На борту американского десантного корабля Форт-Макгенри размещены около 500 американских морпехов.

Американский десантный корабль-док Форт-Макгенри (USS Fort McHenry, LSD 43) направляется в акваторию Черного моря. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщило командование 6 оперативного флота ВМС США, пишет Интерфакс.

Отмечается, что в настоящее время американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.

"Транзит Форта-Макгенри в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6 флота США", - сказала командующая 6 оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тысяч тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Напомним, в середине августа уникальное высокоскоростное десантное судно Carson City вошло в Черное море. Оно стало первым судном типа JHSV, которое прошло Босфор и зашло в Черное море. 30 августа десантный корабль ВМС США вышел из Черного моря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet