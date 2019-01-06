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Десантный корабль США направился в Черное море

Комментариев: 7
На борту американского десантного корабля Форт-Макгенри размещены около 500 американских морпехов.
Десантный корабль-док Форт-Макгенри направляется в Черное море
Десантный корабль-док Форт-Макгенри направляется в Черное море
twitter.com/USNavyEurope

Американский десантный корабль-док Форт-Макгенри (USS Fort McHenry, LSD 43) направляется в акваторию Черного моря. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщило командование 6 оперативного флота ВМС США, пишет Интерфакс.

Отмечается, что в настоящее время американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.

"Транзит Форта-Макгенри в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6 флота США", - сказала командующая 6 оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тысяч тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Напомним, в середине августа уникальное высокоскоростное десантное судно Carson City вошло в Черное море. Оно стало первым судном типа JHSV, которое прошло Босфор и зашло в Черное море. 30 августа десантный корабль ВМС США вышел из Черного моря.

 

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Теги: Украина, США, Черное море, корабль, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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bertal    06.01.2019, 19:59
Оценка:  -3
bertal
Жаль мексиканцев, труповоз приближается к берегам Украины, или есть деби лы которые верят что на барже 500 живых человек + команда
Ukraineslava    06.01.2019, 19:51
Оценка:  0
Ukraineslava
Если на фото это он то их наверно сложили штабелем)
Колишній-східняк    06.01.2019, 19:43
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Может он будет сопровождать наши баржи и катера в Азовское море? И тогда, как говорил кремлёвский мутант, путь хоть кто-то посмеет выстрелить?
colavova    06.01.2019, 19:49
Оценка:  +4
colavova
не сопровождать, а перевозить в своих доках
ВосставшийИзБана    06.01.2019, 19:17
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Свято наближається". (с)
colavova    06.01.2019, 19:47
Оценка:  +3
colavova
русские навалят)))
weightless    06.01.2019, 19:48
Оценка:  +1
weightless
русские отвалят)))
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