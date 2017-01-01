Супрун рассказала о феномене "мужского гриппа"

Состояния мужчин и женщин при некоторых заболеваниях отличаются, отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун сообщила, что мужчины от гриппа умирают чаще, чем женщины telegraf.com.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что стереотип о том, что мужчины во время простуды или гриппа сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными, отчасти правдив. Об этом в воскресенье, 6 января, Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, исследователи занимаются поиском научной основы этого феномена.

"Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются между мужчинами и женщинами. К примеру, боль из-за ишемической болезни сердца мы чувствуем по-разному - мужчины, как правило, имеют классическую "ударную" боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом", - пишет Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что пока больших исследований на эту тему нет и рассказала о том, что известно на данный момент:

- женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, защищающую от гриппа. В исследовании прививки от гриппа вызвали больше местных и системных реакций и лучший иммунный ответ у женщин. Тестостерон может играть определенную роль в этом процессе, поскольку мужчины с высоким уровнем тестостерона, имели более низкий уровень антител;

- в одном из исследований, в котором анализировали данные за 6 лет - взрослые мужчины имели более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины;

- было выяснено, что мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний.

"В целом ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различий", - отметила Супрун.

Ранее Супрун сообщила, что от гриппа не могут защитить лук, чеснок, лимон, витамин С или оксолиновая мазь.

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