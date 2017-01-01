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Супрун рассказала о феномене "мужского гриппа"

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Состояния мужчин и женщин при некоторых заболеваниях отличаются, отметила и.о. министра здравоохранения.
Супрун сообщила, что мужчины от гриппа умирают чаще, чем женщины
Супрун сообщила, что мужчины от гриппа умирают чаще, чем женщины
telegraf.com.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что стереотип о том, что мужчины во время простуды или гриппа сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными, отчасти правдив. Об этом в воскресенье, 6 января, Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, исследователи занимаются поиском научной основы этого феномена.

"Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются между мужчинами и женщинами. К примеру, боль из-за ишемической болезни сердца мы чувствуем по-разному - мужчины, как правило, имеют классическую "ударную" боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом", - пишет Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что пока больших исследований на эту тему нет и рассказала о том, что известно на данный момент:

- женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, защищающую от гриппа. В исследовании прививки от гриппа вызвали больше местных и системных реакций и лучший иммунный ответ у женщин. Тестостерон может играть определенную роль в этом процессе, поскольку мужчины с высоким уровнем тестостерона, имели более низкий уровень антител;

- в одном из исследований, в котором анализировали данные за 6 лет - взрослые мужчины имели более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины;

- было выяснено, что мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний.

"В целом ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различий", - отметила Супрун.

Ранее Супрун сообщила, что от гриппа не могут защитить лук, чеснок, лимон, витамин С или оксолиновая мазь.

Супрун призвала украинцев изучать языки для здоровья

 

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Теги: Минздрав, грипп, мужчины, женщины, ОРВИ, МОЗ, Супрун, простуда
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Источник: korrespondent.net

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