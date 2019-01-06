ООС: в канун Рождества сепаратисты не стреляли

В период с полуночи до 18:00 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

В районе боевых действий на Донбассе в течение текущих суток, 6 января, в период с 00:00 до 18:00 не зафиксировано ни одного обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. За первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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