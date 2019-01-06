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Томос привезли в Украину - СМИ

Комментариев: 2
В столице якобы приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.
Церемония подписания Варфоломеем Томоса
Церемония подписания Варфоломеем Томоса

В Киеве вечером в воскресенье, 6 января, приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в прямом эфире сообщил Прямой канал.

Как отметила корреспондент канала, кортеж с Томосом уже направляется в Софию Киевскую.

Как сообщалось, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

 

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Теги: церковь, София киевская, томос, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    06.01.2019, 21:23
Оценка:  -1
Ruspidor
Порох - президент Вселенной! Слава ему во веки веков! Этот человек изменил Мир! Путин - тупое гaвно, по сравнению с Порохом!
ВосставшийИзБана    06.01.2019, 21:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Когда сном крепким спал народ,
И спячка длилась год за годом...
(Тут нужно древний эпизод
Сравнить с новейшим эпизодом.)

Когда на всех, в ком сила есть,
Смотрела Русь в немом испуге...
(Поэт обязан перечесть
Здесь юбилятора заслуги.)
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