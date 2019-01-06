Томос привезли в Украину - СМИ
В столице якобы приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.
В Киеве вечером в воскресенье, 6 января, приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в прямом эфире сообщил Прямой канал.
Как отметила корреспондент канала, кортеж с Томосом уже направляется в Софию Киевскую.
Как сообщалось, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На следущий день Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.
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