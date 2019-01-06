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Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Комментариев: 4
Вместе с президентом украинцев поздравили Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, а также семья главы государства.
Порошенко поздравил граждан Украины с Рождеством
Порошенко поздравил граждан Украины с Рождеством
president.gov.ua

В этом году Рождество для нас - особенно великое и особенно торжественное, ибо Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Об этом заявил Петр Порошенко в своем поздравлении, обнародованном на официальном сайте главы государства в воскресенье, 6 января.

“Нашу древнюю Церковь, история которой восходит ко временам равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она, равная между равными, вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей”, - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Рождество Христово - это прежде всего семейный праздник. И в этот день мы, украинцы, традиционно собираемся с родными, близкими.

"Я всех поздравляю с Рождеством Христовым. И также - с рождением независимой Православной церкви Украины", - подчеркнул Порошенко.

Первая леди Марина Порошенко пожелала, чтобы свет Вифлеемской звезды стал для всех украинцев "источником оптимизма и веры в счастливое будущее".

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей пожелал, чтобы в Украину наконец пришел мир.

"Подписание Томоса - это особая миссия. И это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами. Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году. Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня", - заявил он.

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в своем поздравлении выразил надежду, что в нынешнем году произойдет объединение украинского православия.

"Мы празднуем не только эту большую радость прихода в мир Спасителя нашего... Мы радуемся и возлагаем нашу надежду на Бога и верим, что в новом 2019 году, получив этот великий дар - признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", - заявил он.

 

 

Ранее Петр Порошенко пообещал украинцам религиозную свободу.

Томос привезли в Украину - СМИ

 

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Теги: Рождество, видео, Порошенко, Поздравление, Петр Порошенко, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Letohradek    06.01.2019, 23:05
Оценка:  0
Letohradek
Петр Алексеевич, браво! Вы в истории Украины, как лучший из президентов!
Ruspidor    06.01.2019, 23:09
Оценка:  0
Ruspidor
В истории Вселенной! Для православных цель существования Вселенной - церковь. Порошенко изменил Вселенную Православия! Этот великий лидер сопоставим разве что с Киевскими Князьями, но никак с гбшными карликами-недоносками!
Ruspidor    06.01.2019, 23:05
Оценка:  0
Ruspidor
Порох - президент Мира! Этот великий человек изменил Мир! Слава ему во веки веков! Мы гордимся, что этот человек будет нашим президентом еще пять лет!
bertal    06.01.2019, 23:01
Оценка:  -1
bertal
На фото обычная семья, а на деле люди которые сокращают население страны в разы
Ruspidor    06.01.2019, 23:03
Оценка:  0
Ruspidor
Да, русских пидapacoв Порох одел в деревянные костюмы немало, сократил население рассии тысяч на 25-30, так держать!
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