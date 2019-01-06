Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Вместе с президентом украинцев поздравили Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, а также семья главы государства.

В этом году Рождество для нас - особенно великое и особенно торжественное, ибо Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Об этом заявил Петр Порошенко в своем поздравлении, обнародованном на официальном сайте главы государства в воскресенье, 6 января.

“Нашу древнюю Церковь, история которой восходит ко временам равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она, равная между равными, вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей”, - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что Рождество Христово - это прежде всего семейный праздник. И в этот день мы, украинцы, традиционно собираемся с родными, близкими.

"Я всех поздравляю с Рождеством Христовым. И также - с рождением независимой Православной церкви Украины", - подчеркнул Порошенко.

Первая леди Марина Порошенко пожелала, чтобы свет Вифлеемской звезды стал для всех украинцев "источником оптимизма и веры в счастливое будущее".

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей пожелал, чтобы в Украину наконец пришел мир.

"Подписание Томоса - это особая миссия. И это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами. Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году. Я буду всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня", - заявил он.



Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в своем поздравлении выразил надежду, что в нынешнем году произойдет объединение украинского православия.

"Мы празднуем не только эту большую радость прихода в мир Спасителя нашего... Мы радуемся и возлагаем нашу надежду на Бога и верим, что в новом 2019 году, получив этот великий дар - признание автокефалии Украинской православной церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", - заявил он.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Ранее Петр Порошенко пообещал украинцам религиозную свободу.

Томос привезли в Украину - СМИ

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