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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Комментариев: 1
USS Fort McHenry входит в состав ударной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье.
USS Fort McHenry
USS Fort McHenry
facebook.com/ussfortmchenry43
 
Американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщило агентство Интерфакс.
 
Отмечается, что в 20.10 по киевскому времени судно вошло в акваторию Черного моря, пройдя пролив Босфор. При его прохождении, в соответствии с действующими правилами, USS Fort McHenry сопровождал турецкий катер береговой охраны.
 
Фото корабля опубликовал портал Bosphorus Naval News.
 
 
Ранее в пресс-службе ВМС США в Европе сообщили, что USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря с целью патрулирования.
 
Напомним, в начале декабря СМИ сообщили, что ВМС США готовятся к отправке корабля в Черное море в ответ на действия России в Керченском проливе.
 
 
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Теги: США, Черное море, судно, корабль, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    06.01.2019, 23:58
Оценка:  0
Хюндай
Воздушным шаром можно кого хочешь утешить.
Входит… И выходит… Замечательно выходит!
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