Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
USS Fort McHenry входит в состав ударной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье.
Американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщило агентство Интерфакс.
Отмечается, что в 20.10 по киевскому времени судно вошло в акваторию Черного моря, пройдя пролив Босфор. При его прохождении, в соответствии с действующими правилами, USS Fort McHenry сопровождал турецкий катер береговой охраны.
Фото корабля опубликовал портал Bosphorus Naval News.
USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.
Ранее в пресс-службе ВМС США в Европе сообщили, что USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря с целью патрулирования.
Напомним, в начале декабря СМИ сообщили, что ВМС США готовятся к отправке корабля в Черное море в ответ на действия России в Керченском проливе.
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