Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщило агентство Интерфакс

Отмечается, что в 20.10 по киевскому времени судно вошло в акваторию Черного моря, пройдя пролив Босфор. При его прохождении, в соответствии с действующими правилами, USS Fort McHenry сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Фото корабля опубликовал портал Bosphorus Naval News.