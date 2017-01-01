РФ провела ракетные учения в Крыму

Российские военные провели ракетные учения в аннексированном Крыму. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса Бал "провел плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша".

В российском оборонном ведомстве указали, что в ходе учений расчеты выполнили условные (электронные) пуски ракет.Коплекс Бал оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов и способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км.

Напомним, в декабре прошлого года РФ провела учения с применением дивизиона ЗРК С-400 Триумф на территории аннексированного полуострова.

Россия проводит учения подлодок у Крыма

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet