Конгресс украинцев Канады поздравил Украину с Томосом

Канадские украинцы отметили, что день предоставления автокефалии поместной церкви стал эпохальным для всех украинцев, независимо от их веры или религии.

Конгресс украинцев Канады в воскресенье, 6 января, поздравил Украину с получением Томоса об автокефалии. Об этом сообщается на сайте организации.

"Сегодня - эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или религии. Получив Томос об автокефалии, Православная церковь занимает подобающее ей место среди Православных церквей мира", - заявила президент Конгресса Александра Хичий.

"Сегодня, накануне Рождества, начинается новая глава истории Украины", - отметила президент.

А предстоятель УПЦ Канады, митрополит Юрий отметил, что получение Томоса занимает второе место по значимости только после крещения Руси-Украины.

"Томос автокефалии для Православной Церкви Украины является декларацией как независимости, так и единства. Православная Церковь Украины становится пятнадцатой административной юрисдикцией в рамках Единой Православной Церкви, которая равна между всеми остальными. Как историческое событие, получение Томоса занимает второе место по значимости только после крещения Руси-Украины. Это символ духовной независимости внутри независимого государства", - приводят на сайте слова Митрополита Юрия.

Как сообщалось, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Позже стало известно, что Томос привезли в Украину. Его планируют разместить в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

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