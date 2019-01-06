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Конгресс украинцев Канады поздравил Украину с Томосом

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Канадские украинцы отметили, что день предоставления автокефалии поместной церкви стал эпохальным для всех украинцев, независимо от их веры или религии.
Патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ

Конгресс украинцев Канады в воскресенье, 6 января, поздравил Украину с получением Томоса об автокефалии. Об этом сообщается на сайте организации.

"Сегодня - эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или религии. Получив Томос об автокефалии, Православная церковь занимает подобающее ей место среди Православных церквей мира", - заявила президент Конгресса Александра Хичий.

"Сегодня, накануне Рождества, начинается новая глава истории Украины", - отметила президент.

А предстоятель УПЦ Канады, митрополит Юрий отметил, что получение Томоса занимает второе место по значимости только после крещения Руси-Украины.

"Томос автокефалии для Православной Церкви Украины является декларацией как независимости, так и единства. Православная Церковь Украины становится пятнадцатой административной юрисдикцией в рамках Единой Православной Церкви, которая равна между всеми остальными. Как историческое событие, получение Томоса занимает второе место по значимости только после крещения Руси-Украины. Это символ духовной независимости внутри независимого государства", - приводят на сайте слова Митрополита Юрия.

Как сообщалось, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Позже стало известно, что Томос привезли в Украину. Его планируют разместить в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

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Теги: церковь, Канада, украинцы, православная церковь, томос
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Источник: korrespondent.net

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