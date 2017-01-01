Сутки на Донбассе: шесть обстрелов и жертвы среди боевиков

Украинские военнослужащие за последние сутки не пострадали.

На Донбассе боевики открывали огонь шесть раз, украинские военные отстреливались facebook.com/pressjfo.news

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6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Favebook.

Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано, но опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы случились в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В ответ на провокации противника украинская сторона применяла дежурные огневые средства.

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По данным разведки, 6 января, один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь пока не открывал.

Напомним, ранее сообщалось, что в канун Рождества на Донбассе обстрелов не было.