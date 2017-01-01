Итоги 6 января: Вручение Томоса и корабль ВМС США в Черном море

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

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Оппозиционный блок не смог добиться в суде открытия участков ЦИК в России, американский корабль вошел в Черное море для патрулирования, Томос об автокефалии украинской церкви уже доставили в Украину, украинский военный-срочник погиб в части под Одессой, а глава аппарата Пентагона уволился.

Оппоблоку отказали в иске к ЦИК

Шестой апелляционный административный суд Киева не удовлетворил иск представителей Оппозиционного блока о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории РФ, сообщил глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский.

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“Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования“, - цитируют Новинского на его собственном сайте.

Он добавил, что команда Оппозиционного блока будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Корабль ВМС США уже патрулирует Черное море

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Американский десантный корабль USS Fort McHenry зашел в Черное море. В 20.10 по киевскому времени судно вошло в акваторию Черного моря, пройдя пролив Босфор.

При его прохождении, в соответствии с действующими правилами, USS Fort McHenry сопровождал турецкий катер береговой охраны. Фото корабля опубликовал портал Bosphorus Naval News.

Ранее в пресс-службе ВМС США в Европе сообщили, что USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря с целью патрулирования.

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Варфоломей получил Томос и привез в Украину

В турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Вручение томоса произошло в 10:11 по киевскому времени, после совместной литургии двух предстоятелей. На церемониях вручения и освящения воды в заливе Золотой рог присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и члены украинской делегации.

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Напомним, что процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.

Вчера вечером, по данным СМИ, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

Солдат срочной службы умер после взрыва котла под Одессой

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В Одессе 6 января умер 20-летний солдат срочной службы, получивший травмы в котельной при разрыве котла в декабре 2018 года. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

“Медики делали все, что от них зависело, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Билоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал - парень скончался“, - говорят в части.

В настоящее время продолжается расследование по факту взрыва котла. Правоохранитель добавил, что, в соответствии правилами, военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки.

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Глава аппарата Минобороны США уволился

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини ушел в отставку, сообщает Washington examiner.

“После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить с этими мужчинами и женщинами в министерстве обороны“, - заявил Свини. Контр-адмирал Кевин Свини был на посту главы аппарата Пентагона с января 2017 года.

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Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джеймса Уэбба на пост министра обороны.