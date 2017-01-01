Православное Рождество: Кто вместе с украинцами отмечает праздник

Кроме Украины, Рождество сегодня отмечают Сербия, а также Грузия и православная церковь Чехии и Словакии.

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В Украине христиане восточного обряда в понедельник, 7 января, отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников года, пишет Корреспондент.

В этот день Рождество празднуют церкви, которые используют в своем летоисчислении Юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

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Согласно Библии, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время поездки на перепись населения в Вифлеем. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, что принесли свои дары маленькому Иисусу.

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Празднуя Рождество, христиане ежегодно собираются на торжественные рождественские богослужения.

Праздник Рождества отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

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Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс украинцев Канады поздравил Украину с получением Томоса об автокефалии православной церкви.