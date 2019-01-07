Епифаний проводит Рождественскую литургию: онлайн-трансляция
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В соборе святой Софии в Киеве Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний отправляет Рождественскую Архиерейскую Литургию. Об этом сообщает RISU.
Во время нее планируется зачитать Томос об автокефалии, который Епифаний 6 января получил от Вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле. Сейчас документ разместили в храме.
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В Софию Киевскую на церемонию прибыли президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, а также военные капелланы. На Софийской площади развернули большой экран с трансляцией богослужения.
Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии вместе с главой ПЦУ Епифанием еще вечером 6 января прибыли в Украину.
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
Поздравляю прихожан УПЦ МП с Рождеством Христовым.
Решили некие попы