Епифаний проводит Рождественскую литургию: онлайн-трансляция

Епифаний после получения Томоса начал Рождественскую литургию, на которой присутствуют Петр Порошенко и Андрей Парубий.

После получения Томоса Епифаний проводит первую литургию в Украине EPA/UPG

Читай также: Православное Рождество: Кто вместе с украинцами отмечает праздник

В соборе святой Софии в Киеве Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний отправляет Рождественскую Архиерейскую Литургию. Об этом сообщает RISU.

Во время нее планируется зачитать Томос об автокефалии, который Епифаний 6 января получил от Вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле. Сейчас документ разместили в храме.

Читай также: ПЦУ сообщила об открытии временного сайта

В Софию Киевскую на церемонию прибыли президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, а также военные капелланы. На Софийской площади развернули большой экран с трансляцией богослужения.

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии вместе с главой ПЦУ Епифанием еще вечером 6 января прибыли в Украину.