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Епифаний проводит Рождественскую литургию: онлайн-трансляция

Комментариев: 6
Епифаний после получения Томоса начал Рождественскую литургию, на которой присутствуют Петр Порошенко и Андрей Парубий.
После получения Томоса Епифаний проводит первую литургию в Украине
После получения Томоса Епифаний проводит первую литургию в Украине
EPA/UPG

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В соборе святой Софии в Киеве Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний отправляет Рождественскую Архиерейскую Литургию. Об этом сообщает RISU.

Во время нее планируется зачитать Томос об автокефалии, который Епифаний 6 января получил от Вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле. Сейчас документ разместили в храме.

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В Софию Киевскую на церемонию прибыли президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий, а также военные капелланы. На Софийской площади развернули большой экран с трансляцией богослужения.

Напомним, ранее сообщалось, что Томос об автокефалии вместе с главой ПЦУ Епифанием еще вечером 6 января прибыли в Украину.

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Теги: Томос, автокефалия, София киевская, Епифаний, богослужения, литургия, Рождество
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Комментариев (6)
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Ехидный    07.01.2019, 11:24
Оценка:  0
Ехидный
Пердел - горел пукан мацковский
Sirko_1111    07.01.2019, 11:18
Оценка:  +2
Sirko_1111
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!

Поздравляю прихожан УПЦ МП с Рождеством Христовым.
Ехидный    07.01.2019, 11:24
Оценка:  0
Ехидный
Только мацковского пархата? А других - нет?
Hutinpuy    07.01.2019, 11:26
Оценка:  -1
Hutinpuy
Нах нам в Украине нужен филиал ФСБ?
Sirko_1111    07.01.2019, 10:43
Оценка:  -1
Sirko_1111
И что с того, что чёрт с рогами
Решили некие попы
П    07.01.2019, 11:13
Оценка:  -2
П
Просто возрадуйтесь за ближнего своего
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