В Херсонской области спасли от обморожения беременную женщину с друзьями

Молодые люди на ночь глядя потеряли своих собак и заблудились в плавнях Днепра.

Девушку и ее друзей от замерзания спасла водная полиция hr.npu.gov.ua

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В ночь на понедельник 26-летняя беременная женщина и двое ее друзей - 19 и 22 лет - чуть не замерзли насмерть, заблудившись в плавнях реки Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Как отметили в пресс-службе, вечером 7 января в полицию обратилась жительница поселка Антоновка. Она рассказала, что ее дочь с двумя друзьями заблудились в плавнях Днепра. Компанию разыскала полиция примерно через полчаса.

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Дежурный инспектор полиции получил информацию о троих потерявшихся около 20:00 6 января, рассказал и.о. начальника отделения полиции в порту “Херсон“ Виталий Костенко.

В это время сотрудники отделения, по его словам, отрабатывали акваторию по соблюдению водителями маломерных плавсредств водного законодательства.

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“Работники полиции позвонили по телефону, который предоставила мать женщины, и выяснили приблизительное местонахождение заблудившихся“, - отмечает пресс-служба.

“Через полчаса водные полицейские нашли граждан, посадили в катер, угостили горячим чаем и доставили их на пристань поселка Антоновка, где передали матери женщины“, - говорится в сообщении.

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Молодые люди рассказали, что через автодорожный мост перешли на другой берег Днепра, чтобы выгулять своих собак, которые впоследствии побежали в плавни и не вернулись.

Жители поселка около двух часов искали животных и в конце концов заблудились. После этого женщина позвонила матери, а та - в полицию.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что 1 января спасли в Карпатах заблудившуюся туристку.