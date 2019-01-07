Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет, накручивая популярность, которой нет

Актер и шоумен Владимир Зеленский с первых шагов в политике врет избирателям. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Макаровский на страничке в социальной сети Facebook.

«С первых шагов в политике Зеленский врет и обманывает, накручивая популярность, которой нет. Вы уже читали про то, как работает счетчик на его сайте? Это, друзья мои, позор. Вот те космические цифры про сотни тысяч людей, которые якобы присоединились к его команде – на самом деле оказались обманом», - считает блогер.

По его словам, такой поступок точно отразится на результатах предвыборной гонки.

«И все потому, что ни Зеленский, ни его барин Коломойский, не верят в рейтинги. Не может быть у политика, который ещё на тот момент не заявил о том, что будет баллотироваться, 10% доверия избирателя. Вот потому пришлось идти на махинации. Сначала обманули телезрителя новогодним обращением Зеленского в тот момент, когда все ждали президента. Затем поставили счетчик на сайте, который показывает количество людей, подавших анкету, в геометрической прогрессии», - продолжает Владимир Макаровский.

Политолог назвал начало избирательной кампании Зеленского – дешевой клоунадой.

«Все это – дешевая клоунада. Если Зеленский со старта так обманывает избирателей, то, что будет дальше? Пожалуй, нашу страну ещё только клоуны не разворовывали. Хотел написать, что он такой же, как все политики. Но – нет. Зеленский – хуже. От остальных политиков мы и не ожидаем ничего хорошего. А тут вся легенда о его якобы высоких моральных принципах развалилась за первые три дня Зеленского в политике. Вова, зачем с самого начала врать? Какой ты после этого слуга народа? Признайся, ты - просто марионетка олигарха. Именно Коломойский платит тебе за фейс, полностью тобой управляет, «рисует» рейтинги и накручивает счетчик на сайте», - резюмирует политический эксперт.