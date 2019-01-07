Епифаний призвал украинцев молиться за ПЦУ, а другие церкви - за Украину

Во время своей речи в Софии Киевской Епифаний призвал украинцев игнорировать призывы к разжиганию розни и отбросить всякую вражду.

Епифаний надеется, что другие церкви будут молиться за справедливый мир в Украине EPA/UPG

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Митрополит Епифаний призвал украинцев отбросить призывы к разжиганию розни и молиться за единую поместную православную церковь. Об этом он сказал в своей речи во время праздничной литургии в Софии Киевской, передает УНН.

“В дальнейшем должны возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и за приумножение любви, подчеркнул он. - Также и мы сами должны отложить прошлые противостояния, отчуждение и вражду“.

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Кроме того, митрополит призвал все поместные церкви молиться за справедливый мир в Украине. “Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбы о нашем украинском народе, который уже пять лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом“, - сообщил он после вручения Томоса.

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Он также обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею: “Ваша Всесвятость! Сегодня, когда мы вместе с Матерью-Церковью празднуем в этом Патриаршем храме Богоявление, которое напоминает нам об обновлении всего творения - с Вашего благословения обновляется и наша Поместная Церковь“.

Напомним, ранее Епифаний начал Рождественскую литургию в Софии Киевской, на которой должні были продемонстрировать врученный Украине Томос об автокефалии.