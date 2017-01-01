На двух трассах ограничили движение транспорта из-за снега
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Проезд по автодорогам государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, однако на двух из них ограничили движение, говорится в сообщении Укравтодора в Facebook.
При этом состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей - местами заснеженное, - отметили в пресс-службе.
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“Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций“, - заверили в ведомстве. Спасатели чистят дороги от снега и обрабатывают противогололедными материалами.
При этом Служба автодорог в Запорожской области ограничила движение тяжеловесного и маршрутного транспортных средств на двух автодорогах госзначения:
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Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 475 + 500 - км 557 + 000 (от пгт Приазовское в Бердянске);
Н-30 Токмак - Бердянск, км 45 - км 143 (от Токмака до села Азовское).
Ограничение было введено в связи со сложными погодными условиями - выпадением снега 15-20 см, порывистым ветром до 25 м/с, что приводит к образованию снежных заносов высотой до 0,5 м, пояснили в пресс-службе.
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Напомним, ранее ГосЧС предупредила об опасности схождения лавин в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.