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На Харьковщине поезд не успел затормозить и сбил женщину насмерть

Комментариев: 2
Трагедия произошла утром 6 января в Первомайске Харьковской области.
На Харьковщине поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину
На Харьковщине поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину
uz.gov.ua

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В Первомайском районе Харьковской области поезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Трагедия произошла 6 января в 10:41 на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево. В связи с произошедшим движение поездов не останавливалось", - говорится в сообщении.

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По словам машиниста пассажирского поезда "Харьков-Лисичанск", он прибывал на станцию ​​в городе Первомайский и в последний момент увидел на путях женщину. 

Машинист принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда на потерпевшую не смог. От полученных травм 41-летняя женщина умерла на месте.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (санкция статьи - от 5 до 10 лет тюрьмы). Проводится проверка.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Запорожской области погибла женщина и были травмированы еще пять человек, среди которых двухлетний мальчик и девочка-младенец.

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Теги: смерть, Харьковская область, поезд, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MNI1957    07.01.2019, 13:43
Оценка:  0
MNI1957
простой вопрос снимает все ответы.Что она там делала?
Izvestnaya    07.01.2019, 13:38
Оценка:  +1
Izvestnaya
че за хйня? какая-то пьянач быдлота против поезда на железнодорожный путь вылезло, так еще и других виновными делать и людям проблемы создавать?! сбитое на железнодорожном пути д.ж. транспортом автоматически считается суицидом по причине идиотизма.
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