На Харьковщине поезд не успел затормозить и сбил женщину насмерть

Трагедия произошла утром 6 января в Первомайске Харьковской области.

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В Первомайском районе Харьковской области поезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Трагедия произошла 6 января в 10:41 на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево. В связи с произошедшим движение поездов не останавливалось", - говорится в сообщении.

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По словам машиниста пассажирского поезда "Харьков-Лисичанск", он прибывал на станцию ​​в городе Первомайский и в последний момент увидел на путях женщину.

Машинист принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда на потерпевшую не смог. От полученных травм 41-летняя женщина умерла на месте.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (санкция статьи - от 5 до 10 лет тюрьмы). Проводится проверка.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Запорожской области погибла женщина и были травмированы еще пять человек, среди которых двухлетний мальчик и девочка-младенец.