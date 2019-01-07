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Порошенко помог Епифанию внести Томос в собор

Комментариев: 17
Президент и предстоятель ПЦУ вместе торжественно внесли документ в храм.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко в понедельник, 7 января, торжественно внесли в Софийский собор в Киеве Томос об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил Корреспондент.

Свиток они несли вместе, после чего его развернули и закрепили в Софийском соборе. Президент с семьей, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства и народные депутаты приняли участие в Божественной литургии, которую сегодня отслужил митрополит Епифаний.

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После литургии свиток с Томосом будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской (“Малая София“), где его смогут увидеть все желающие.

Напомним, ранее сообщалось, что митрополит Епифаний проводит в Софии Киевской Рождественскую литургию. Там же был представлен предоставленный Украине Томос об автокефалии.

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Теги: Порошенко, София киевская, томос, Епифаний
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Комментариев (17)
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П    07.01.2019, 14:01
Оценка:  +6
П
Да, скромность это не его.
Биомусор    07.01.2019, 13:55
Оценка:  +6
Биомусор
Ох и любитель пиара
LatAlliensSuck    07.01.2019, 13:48
Оценка:  -9
LatAlliensSuck
Порох - президент Вселенной! Слава этому мужественному человеку, лидеру нации, во веки вечные! Какое счастье что он будет нас вести еще 5 лет к новым победам и свершениям!
Коляка    07.01.2019, 14:08
Оценка:  +6
Коляка
все 50 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
fkrfyfan    07.01.2019, 14:21
Оценка:  +2
fkrfyfan
Ukrpidor это ты перелогинился?
fkrfyfan    07.01.2019, 13:41
Оценка:  +7
fkrfyfan
А кто помог пороха внести?
LatAlliensSuck    07.01.2019, 13:49
Оценка:  -10
LatAlliensSuck
Вот это у тебя бомбит....
Коляка    07.01.2019, 14:08
Оценка:  +6
Коляка
Нет это у тебя бомбит!
iseamaster    07.01.2019, 13:41
Оценка:  +10
iseamaster
Бисвис, Томос, Армия, Супрун, Европа, гиперлуп, остаточне прощавай.... Только за это нужно Петра Алексеевича причислить к лику святых....
LatAlliensSuck    07.01.2019, 13:50
Оценка:  -9
LatAlliensSuck
Зависть русского дерьма, водка, боярышник, петухи из говна - дальше некуда, рассея кончится, дно пробито!
Boxerogos    07.01.2019, 13:37
Оценка:  +8
Boxerogos
Бухой грузчик Педя,называющий себя президентом,совсем плох...Хоть бы до выборов дожил,пьянюга позорный.А там под жирную свинную жoпу коленом этому гнилому педepacту и"остаточне прощавай"!
ВосставшийИзБана    07.01.2019, 13:36
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
Подолью масла в огонь.
Всем известна фраза: "Киев - мать городов русских". В оригинале было так: "Се буди матигородом руским" и приписывают эти слова Вещему Олегу. Предлагается такая трактовка этой фразы: "Это будет руский Иерусалим". При Ярославе Киев был расширен и строился по схеме Иерусалима.
ВосставшийИзБана    07.01.2019, 13:40
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
Главный въезд в город - Золотые ворота. От них главная дорога ведет к храму святой Софии. По бокам дороги - монастыри святого Георгия и святой Ирины. Ну вот, собственно. А что Москва? А Москва - третий Рим. В Риме - Ватикан - государство-столица всех католиков. КАТОЛИКОВ!
ВосставшийИзБана    07.01.2019, 13:40
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
А где же "православные" скрепы?
Izvestnaya    07.01.2019, 13:35
Оценка:  0
Izvestnaya
что баранам ни говори, а им нужен пастор и бог. им легче видеть идеал в других, оставаясь убожествами, чем развиваться самим.
Izvestnaya    07.01.2019, 13:35
Оценка:  0
Izvestnaya
что баранам ни говори, а им нужен пастор и бог. им легче видеть идеал в других, оставаясь убожествами, чем развиваться самим.
Cyberic    07.01.2019, 13:30
Оценка:  -5
Cyberic
Владика Безмежжя, Бог-Христос, помилуй нас грішних молитвами блаженного Феодосія Київського і всіх святих!
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