Порошенко помог Епифанию внести Томос в собор
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко в понедельник, 7 января, торжественно внесли в Софийский собор в Киеве Томос об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил Корреспондент.
Свиток они несли вместе, после чего его развернули и закрепили в Софийском соборе. Президент с семьей, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства и народные депутаты приняли участие в Божественной литургии, которую сегодня отслужил митрополит Епифаний.
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После литургии свиток с Томосом будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской (“Малая София“), где его смогут увидеть все желающие.
Напомним, ранее сообщалось, что митрополит Епифаний проводит в Софии Киевской Рождественскую литургию. Там же был представлен предоставленный Украине Томос об автокефалии.
Всем известна фраза: "Киев - мать городов русских". В оригинале было так: "Се буди матигородом руским" и приписывают эти слова Вещему Олегу. Предлагается такая трактовка этой фразы: "Это будет руский Иерусалим". При Ярославе Киев был расширен и строился по схеме Иерусалима.