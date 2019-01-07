Порошенко помог Епифанию внести Томос в собор

Президент и предстоятель ПЦУ вместе торжественно внесли документ в храм.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко в понедельник, 7 января, торжественно внесли в Софийский собор в Киеве Томос об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил Корреспондент.

Свиток они несли вместе, после чего его развернули и закрепили в Софийском соборе. Президент с семьей, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства и народные депутаты приняли участие в Божественной литургии, которую сегодня отслужил митрополит Епифаний.

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После литургии свиток с Томосом будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской (“Малая София“), где его смогут увидеть все желающие.

Напомним, ранее сообщалось, что митрополит Епифаний проводит в Софии Киевской Рождественскую литургию. Там же был представлен предоставленный Украине Томос об автокефалии.