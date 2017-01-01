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"Интерсити" из Перемышля ехал с перебоями и опоздал в Киев на два часа

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О незапланированных остановках посреди поездки сообщил один из пассажиров поезда.
Пассажирам не сообщили причины нескольких остановок поезда
Пассажирам не сообщили причины нескольких остановок поезда
instagram.com/intercityukraine

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Скоростной поезд “Интерсити“ сообщением “Перемышль – Киев“ вчера несколько раз совершал незапланированную остановку на пути в Киев. Об этом сообщил один из пассажиров поезда, передает УНН.

Пассажир сел в поезд во Львове. “Интерсити“ должен был прибыть во Львов в 18:38, но опоздал на полчаса. Причины такой задержки пассажирам не сообщили.

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“Уже через час мы остановились впервые посреди поля, стояли минут 20. Ни о том, что это незапланированная остановка, ни о причинах пассажирам не сказали“, - рассказал также пассажир.

Об остановке сообщили, только уже когда причину устранили, и мы отправлялись, отметил он. “Сначала пообещали, что мы опоздаем на 20 минут. Однако таких остановок было еще две. В конце концов мы прибыли в Киев в 1:20-1:30, хотя должны были прибыть о 23:40“, – говорит пассажир.

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Проводники и водители постоянно выбегали на улицу и бегали там с фонарями, отметил также он, поэтому пассажиры предполагали поломку. 

Напомним, это уже далеко не первые перебои в работе скоростных поездов в Украине. Например, 12 декабря поезд “Интерсити“ “Харьков-Киев“ застрял в Харьковской области на несколько часов.

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Теги: Перемышли, Интерсити, поезд, остановки, пассажиры, жалобы
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