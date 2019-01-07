Господь благословил Украину на победу, - Юлия Тимошенко после рождественской литургии в Софии Киевской

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами от «Батькивщины» приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской.

Богослужение проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер «Батькивщины» поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томосу об автокефалии Святейшей Церкви Украины.

По словам Юлии Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

«То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинский народ на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру и правду. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украины», - подчеркнула она.

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.