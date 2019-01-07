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Господь благословил Украину на победу, - Юлия Тимошенко после рождественской литургии в Софии Киевской

Комментариев: 2
Господь благословил Украину на победу, - Юлия Тимошенко после рождественской литургии в Софии Киевской
Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами от «Батькивщины» приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской.

Богослужение проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер «Батькивщины» поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томосу об автокефалии Святейшей Церкви Украины.

По словам Юлии Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

«То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинский народ на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру и правду. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украины», - подчеркнула она.

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    07.01.2019, 14:28
Оценка:  +1
fkrfyfan
Ещё одна вещунья от всего украинского народа многих поколений
Септемберг    07.01.2019, 14:23
Оценка:  +3
Септемберг
А обещанную тобой атомную бомбу на Донбасс уже приготовила?
Хюндай    07.01.2019, 14:22
Оценка:  +3
Хюндай
Господь благословил Украину на победу,сказала лиса алисcа подмигнув коту базилио.
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