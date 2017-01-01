Во Львове "минировали" здание СБУ в канун Рождества

Полицейские искали бомбу в здании управления спецслужба до половины второго ночи.

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Полиция расследует ложное сообщение о минировании управления СБУ Львовской области во Львове. Об этом сообщил представитель Львовской ОГА, передают Украинские Новости.

Сообщение о закладке взрывного устройства с химическим взрывателем в помещении управления СБУ поступило на телефон Нацполиции в Киеве 6 января в 22:50.

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Требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигались. На место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.

“В 1:25 7 января обследование помещений управления и прилегающей территории было завершено. Взрывное устройство не обнаружено“, - сообщили в ОГА.

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В данный момент проводятся мероприятия по выявлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Ранее сообщалось о ложном минировании зала суда в Харьковской области. Кроме того, в Одессе мужчина сообщил о минировании двух местных вокзалов, пытаясь отомстить за отсутствие у него работы.