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Убийство студенток: После резни подозреваемый писал их родным

Комментариев: 4
В убийстве турчанок подозревают бывшего парня одной из них. Ему грозит смертная казнь.
Убийца двух студентов в Харькове несколько месяцев смотрел фильмы об убийствах
Убийца двух студентов в Харькове несколько месяцев смотрел фильмы об убийствах
kharkov.comments.ua

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Двойное убийство студенток-турчанок Букет Йылдыз и Зейнеп Хусюнбей в Харькове не сходит с первых полос турецких изданий. Об этом пишут Харьков.Комментарии.

Издание приводит подробности того дня, напоминая, что 5 января турецкие правоохранители поймали подозреваемого в жестоком преступлении Цокмеза Гусну Цан, причем он сопротивлялся при задержании.

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Вину злоумышленник признал не сразу, но родственники погибших убеждали украинских правоохранителей, что именно он виновен в кровопролитии.

“Естественно, в первые дни мы не знали, кто виновен. Но догадывались – я непосредственно общаюсь с семьями, чьих детей я привез в Харьков. Родители погибших девочек подсказывали, что, скорее всего, это бывший парень Букет Йылдыз“, - рассказал директор Харьковского представительства TUİD (Союз турецко-украинских деловых людей) Фарид Алиев.

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Он отметил, что у полиции была другая версия, что якобы это хозяин квартиры, и что там якобы было еще одно убийство. 

Как рассказал Алиев, Цокмез Гусну Цан приехал к своей девушке в Харьков 31 декабря, долго общался с Букет. В процессе она объяснила ему, что молодые люди больше не будут встречаться.

Подозреваемый больше двух месяцев готовился убить свою девушку
Подозреваемый больше двух месяцев готовился убить свою девушку
kharkov.comments.ua

“Он спустился вниз, но потом поднялся снова в квартиру. Когда вошел, Букет разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вывал у нее телефон и начал ее убивать“, - говорит Алиев.

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“Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что какая-то неразбериха. После того, как он (Цокмез) убил, он написал с ее телефона: “Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал“, - говорит директор представительства. 

Последние несколько месяцев подозреваемый готовился к убийству человека
Последние несколько месяцев подозреваемый готовился к убийству человека
kharkov.comments.ua

Зейнел, подругу Букет, которая ходила по магазинам, Цокмез встретил у входной двери и там же ее зарезал, сообщает издание со ссылкой на турецкие СМИ. После убийств в новогодний вечер Цокмез переписывался от имени Букет с ее новым парнем и с мамой, рассказал Алиев.

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“Мама была очень взволнована 1 января, а 2 января подняла бунт: “С моей дочкой что-то произошло, она мне снится“, - пересказывает слова женщины директор представительства. Тогда же знакомый студенток и отправился проведать их и нашел тела.

Родные убитых девушек, скорее всего, будут настаивать на суде в Турции
Родные убитых девушек, скорее всего, будут настаивать на суде в Турции
kharkov.comments.ua

“Думаю, что, скорее всего, экстрадировать задержанного не будут. Я понимаю, что преступление произошло на территории Украины, но он гражданин Турции, студентки – тоже“, - считает Алиев.

Вероятнее всего, на суде в Турции будут настаивать и родители погибших – Букет Йылдыз была дочерью помощника лидера республиканско-народной партии одного из регионов Турции (Самандагы).

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По украинскому законодательству за умышленное убийство подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, но в Турции Цокмез Гусну Цан гарантирована смертная казнь.

Убийце в случае суда в Турции грозит не 10-15 лет или пожизненное, а смертная казнь
Убийце в случае суда в Турции грозит не 10-15 лет или пожизненное, а смертная казнь
kharkov.comments.ua

Тем временем знакомые Цокмеза рассказали, что за последние 2-3 месяца Цокмез смотрел в Турции фильмы о том, как убить человека. “Он приехал сюда подготовленным, и приехал, чтобы убить. Я думаю, что это отклонение, нормальный человек на это не способен – ну поругались и поругались“, - добавил Алиев.

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“Девушка – это не его собственность, какой-то неодушевленный предмет. Никому в голову не могло прийти, что такое может случиться. В первые дни после этих событий к нам было очень много, больше 100, звонков, в том числе и от родителей, чьи дети учатся в харьковских вузах“, - отметил директор представительства.

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Украина, в отличие от России, всегда была дружественной страной для Турции, подчеркнул он. “После того, когда наши граждане узнали, что это наш, турок, совершил такое зверское убийство – это было вдвойне обидно и плачевно“, - отметил Алиев.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан был задержан в Турции 5 января.

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Теги: убийство, студентки, Турция, Украина, ревность, смертная казнь
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Комментариев (4)
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colavova    07.01.2019, 15:03
Оценка:  -3
colavova
кремлеботам здесь нечего сказать...
Коляка    07.01.2019, 15:08
Оценка:  +2
Коляка
где ты тут кремлеботов видел? ущербный! Других точек зрения по твоему быть не может?
LatAlliensSuck    07.01.2019, 14:59
Оценка:  -6
LatAlliensSuck
Эх зря ты уехал из Украины...
Николай510    07.01.2019, 14:57
Оценка:  +7
Николай510
Надеюсь, что этого убийцу-скотину казнят!
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