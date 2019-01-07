Убийство студенток: После резни подозреваемый писал их родным

В убийстве турчанок подозревают бывшего парня одной из них. Ему грозит смертная казнь.

Убийца двух студентов в Харькове несколько месяцев смотрел фильмы об убийствах kharkov.comments.ua

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Двойное убийство студенток-турчанок Букет Йылдыз и Зейнеп Хусюнбей в Харькове не сходит с первых полос турецких изданий. Об этом пишут Харьков.Комментарии.

Издание приводит подробности того дня, напоминая, что 5 января турецкие правоохранители поймали подозреваемого в жестоком преступлении Цокмеза Гусну Цан, причем он сопротивлялся при задержании.

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Вину злоумышленник признал не сразу, но родственники погибших убеждали украинских правоохранителей, что именно он виновен в кровопролитии.

“Естественно, в первые дни мы не знали, кто виновен. Но догадывались – я непосредственно общаюсь с семьями, чьих детей я привез в Харьков. Родители погибших девочек подсказывали, что, скорее всего, это бывший парень Букет Йылдыз“, - рассказал директор Харьковского представительства TUİD (Союз турецко-украинских деловых людей) Фарид Алиев.

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Он отметил, что у полиции была другая версия, что якобы это хозяин квартиры, и что там якобы было еще одно убийство.

Как рассказал Алиев, Цокмез Гусну Цан приехал к своей девушке в Харьков 31 декабря, долго общался с Букет. В процессе она объяснила ему, что молодые люди больше не будут встречаться.

Подозреваемый больше двух месяцев готовился убить свою девушку kharkov.comments.ua

“Он спустился вниз, но потом поднялся снова в квартиру. Когда вошел, Букет разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вывал у нее телефон и начал ее убивать“, - говорит Алиев.

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“Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что какая-то неразбериха. После того, как он (Цокмез) убил, он написал с ее телефона: “Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал“, - говорит директор представительства.

Последние несколько месяцев подозреваемый готовился к убийству человека kharkov.comments.ua

Зейнел, подругу Букет, которая ходила по магазинам, Цокмез встретил у входной двери и там же ее зарезал, сообщает издание со ссылкой на турецкие СМИ. После убийств в новогодний вечер Цокмез переписывался от имени Букет с ее новым парнем и с мамой, рассказал Алиев.

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“Мама была очень взволнована 1 января, а 2 января подняла бунт: “С моей дочкой что-то произошло, она мне снится“, - пересказывает слова женщины директор представительства. Тогда же знакомый студенток и отправился проведать их и нашел тела.

Родные убитых девушек, скорее всего, будут настаивать на суде в Турции kharkov.comments.ua

“Думаю, что, скорее всего, экстрадировать задержанного не будут. Я понимаю, что преступление произошло на территории Украины, но он гражданин Турции, студентки – тоже“, - считает Алиев.

Вероятнее всего, на суде в Турции будут настаивать и родители погибших – Букет Йылдыз была дочерью помощника лидера республиканско-народной партии одного из регионов Турции (Самандагы).

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По украинскому законодательству за умышленное убийство подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, но в Турции Цокмез Гусну Цан гарантирована смертная казнь.

Убийце в случае суда в Турции грозит не 10-15 лет или пожизненное, а смертная казнь kharkov.comments.ua

Тем временем знакомые Цокмеза рассказали, что за последние 2-3 месяца Цокмез смотрел в Турции фильмы о том, как убить человека. “Он приехал сюда подготовленным, и приехал, чтобы убить. Я думаю, что это отклонение, нормальный человек на это не способен – ну поругались и поругались“, - добавил Алиев.

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“Девушка – это не его собственность, какой-то неодушевленный предмет. Никому в голову не могло прийти, что такое может случиться. В первые дни после этих событий к нам было очень много, больше 100, звонков, в том числе и от родителей, чьи дети учатся в харьковских вузах“, - отметил директор представительства.

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Украина, в отличие от России, всегда была дружественной страной для Турции, подчеркнул он. “После того, когда наши граждане узнали, что это наш, турок, совершил такое зверское убийство – это было вдвойне обидно и плачевно“, - отметил Алиев.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан был задержан в Турции 5 января.