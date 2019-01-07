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Возле Турции на дно пошло судно с украинцами на борту: есть погибшие

Комментариев: 8
Большинство членов экипажа - граждане Украины, спасатели продолжают разыскивать четверых моряков.
У берегов Турции утонуло судно с украинскими моряками
У берегов Турции утонуло судно с украинскими моряками
uspa.gov.ua

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У северного побережья Турции затонуло грузовое судно с углем. Об этом сообщает Reuters.

По данным береговой охраны и местных властей, два человека погибли, и еще четверо пропали без вести.

Судно шло под панамским флагом и вышло из российского порта в Азовском море. Через некоторое время корабль направил сигнал бедствия. Тогда судно уже находилось в 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун.

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Из тринадцати членов экипажа девятеро - граждане Украины. Также на борту были двое граждан Азербайджана и двое россиян. Сигнал о бедствии предупреждал о возможном затоплении судна.

Семерых членов экипажа удалось спасти, спасатели продолжают разыскивать еще четверых человек. Операция выполнялась с помощью самолета, двух вертолетов и двух лодок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантическом океане горит контейнеровоз.

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Теги: Турция, судно, моряки, погибли, погибшие, украинцы
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Комментариев (8)
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barakuda*777    07.01.2019, 15:40
Оценка:  +3
barakuda*777
Вышло из российского порта в Азовском море.Кто потопил?
fulminate    07.01.2019, 15:33
Оценка:  +3
fulminate
А не с ОРДЛО ли уголек плыл?
Хюндай    07.01.2019, 15:32
Оценка:  0
Хюндай
Было 13 человек из них 7 спасли ,четверых ищут.Загадка - где ешё двое?
Хюндай    07.01.2019, 15:34
Оценка:  0
Хюндай
Ответ -2 человека погибли.
Коляка    07.01.2019, 15:06
Оценка:  +6
Коляка
Земля пухом, родным соболезнования
MacBublik    07.01.2019, 15:06
Оценка:  -5
MacBublik
Это за Томас Бог отблагодарил?
Хюндай    07.01.2019, 15:28
Оценка:  +1
Хюндай
Шо ты мелиш,смотри глубже
fulminate    07.01.2019, 15:28
Оценка:  +2
fulminate
"Томас"? Это кот из американского мультика?
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