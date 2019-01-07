Возле Турции на дно пошло судно с украинцами на борту: есть погибшие

Большинство членов экипажа - граждане Украины, спасатели продолжают разыскивать четверых моряков.

У берегов Турции утонуло судно с украинскими моряками uspa.gov.ua

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У северного побережья Турции затонуло грузовое судно с углем. Об этом сообщает Reuters.

По данным береговой охраны и местных властей, два человека погибли, и еще четверо пропали без вести.

Судно шло под панамским флагом и вышло из российского порта в Азовском море. Через некоторое время корабль направил сигнал бедствия. Тогда судно уже находилось в 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун.

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Из тринадцати членов экипажа девятеро - граждане Украины. Также на борту были двое граждан Азербайджана и двое россиян. Сигнал о бедствии предупреждал о возможном затоплении судна.

Семерых членов экипажа удалось спасти, спасатели продолжают разыскивать еще четверых человек. Операция выполнялась с помощью самолета, двух вертолетов и двух лодок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантическом океане горит контейнеровоз.