Погода на неделю: С понедельника будет сыпать снег, но к пятнице потеплеет

На юго-востоке к концу недели снегопады местами сменит мокрый снег с дождем.

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В ближайшие дни по всей стране прогнозируют сильные снегопады ввиду того, что Украина окажется в центре циклона. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, 7 января, по всей Украине, кроме Закарпатья, обещают снег, на востоке - сильный снегопад. Температура будет колебаться от -5 до -8 мороза днем, до -12 ночью.

Снегопады в центре и на севере прекратятся уже 8 января, но на западе, юге и востоке снегопады продолжатся. Температура будет такой же: -12 ночью и от -8 до -5 днем.

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На юго-востоке снегопады прекратятся в следу, тогда же там обещают солнечную погоду и небольшое потепление. В остальных регионах будет падать снег и температура днем останется на уровне -8, -5 мороза.

По всей Украине снегопады обещают в четверг, 10 января. На юго-востоке пройдет также мокрый снег с дождем, температура поднимется до -1,+1. Немного потеплеет и на остальной территории - будет -6,-3 днем и -10,-8 ночью.

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Погода в пятницу будет почти идентичной 10 января, но в центре и на севере могут стать мягче морозы. На юго-востоке сохранится мокрый снег с дождем.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов в Запорожской области ограничили движение на двух дорогах государственного значения.