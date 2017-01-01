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Крушение судна у берегов Турции: погибли четыре украинца

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Еще семерых граждан Украины спасли и доставили в местную больницу, к ним выехал консул.
В Черном море у берегов Турции утонули четверо украинских моряков
В Черном море у берегов Турции утонули четверо украинских моряков
youtu.be/KmuEy2rEtsQ

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В результате аварии грузового судна у берегов Турции погибли 4 украинца. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига у себя в Twitter.

Он подтвердил информацию СМИ о том, что сегодня утром у берегов Самсуна затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 - граждане Украины, отметил дипломат (ранее сообщалось о девятерых украинцах, двоих россиянах и двоих гражданах Азербайджана - прим. ред.).

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По его словам, судно пошло ко дну из-за плохой погоды. “Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников“, - написал также Сибига.

Остальные семеро членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун, говорит посол.

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“Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным наблюдением. “В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших“, - говорит дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции ко дну пошло судно с украинцами на борту.

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Теги: Турция, судно, крушение, погода, украинцы
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