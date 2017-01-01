Крушение судна у берегов Турции: погибли четыре украинца

Еще семерых граждан Украины спасли и доставили в местную больницу, к ним выехал консул.

В Черном море у берегов Турции утонули четверо украинских моряков youtu.be/KmuEy2rEtsQ

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В результате аварии грузового судна у берегов Турции погибли 4 украинца. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига у себя в Twitter.

Он подтвердил информацию СМИ о том, что сегодня утром у берегов Самсуна затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 - граждане Украины, отметил дипломат (ранее сообщалось о девятерых украинцах, двоих россиянах и двоих гражданах Азербайджана - прим. ред.).

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

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По его словам, судно пошло ко дну из-за плохой погоды. “Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников“, - написал также Сибига.

Остальные семеро членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун, говорит посол.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

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“Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным наблюдением. “В Самсун выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших“, - говорит дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции ко дну пошло судно с украинцами на борту.