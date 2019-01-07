Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии

Комментариев: 6
Не менее 500 человек пришли посмотреть на документ об автокефалии сразу после того, как Софию киевскую покинули Епифаний, Порошенко и прочие вип-персоны.
Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии
© unn.com.ua
Фото 1/16
  • Сотни украинцев пришли посмотреть на Томос об автокефалии
  • После ухода главы ПЦУ и политиков любой желающий смог посмотреть на исторический документ
  • Томос об автокефалии выставили на обозрение сразу после проведения Рождественской литургии
  • Украинцы пришли посмотреть на Рождественскую литургию, а потом - и на Томос
  • Митрополит Епифаий привез в Украину исторический документ
  • Томос об автокефалии теперь могут увидеть все гости столицы
  • Чтобы посмотреть на исторический Томос, нужно всего лишь приехать в Софию киевскую
  • Украинцы отмечали Рождество и автокефалию ПЦУ
  • Верующие отметили получение Украиной Томоса
  • Многие киевляне пришли посмотреть на демонстрацию Томоса об автокефалии во время Рождественской литургии
  • На Рождественской литургии присутствовали Петр Порошенко, Степан Полторак, Юрий Луценко и Юлия Тимошенко
  • Украинцы смотрели Рождественскую литургию на Софийской площади
  • Киевлян сегодня усиленно охраняли нацгвардецы и полиция
  • В столице теперь можно увидеть Томос о независимости украинской церкви
  • Киевляне пришли посмотреть на торжественную Рождественскую литургию с детьми
  • Киевляне обнимались, празднуя Рождество и получение Томоса
Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии
Сотни украинцев пришли посмотреть на Томос об автокефалии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Епифаний призвал украинцев молиться за ПЦУ, а другие церкви - за Украину

В Софийском соборе в Киеве сотни людей пришли посмотреть на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины, передает УНН.

Не менее пяти сотен людей пришли в Софиевский собор, где для всех желающих был открыт подход к Томосу, который накануне Вселенский Патриарх Варфоломей вручил украинской делегации.

Читай также: Порошенко помог Епифанию внести Томос в собор

С самого утра и до часу дня в храме проводилась служба во главе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. 

На богослужении присутствовали президент Петр Порошенко с женой и детьми, спикер Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-президент Виктор Ющенко.

Читай также: Порошенко: “Мы разорвали последние пути к Москве с ее фантазиями об Украине“

Служба закончилась около часа, после чего люди получили возможность попасть внутрь.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний провел Рождественскую литургию в Софии киевской, где был продемонстрирован Томос об автокефалии. Также сообщалось, что документ внесли в собор глава ПЦУ и Петр Порошенко.

Поделись:
Теги: Томос, автокефалия, Украина, церковь, православие, Рождество, Киев, София киевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
iseamaster    07.01.2019, 17:16
Оценка:  -1
iseamaster
Вера в Господа нашего, это ведь не вера в Украину, Россию или Гондурас. Принадлежность к стране здесь совсем не важна. Вы можете совсем в церковь не ходить, но если вы будите жить по заповедям Божьим, вы будете истинно верующим и вам будет Божья Благодать.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:18
Оценка:  -1
LatAlliensSuck
А вот и хрен тебе!
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:11
Оценка:  -2
LatAlliensSuck
И я там был! Я видел это чудо изменившее Вселенную! Слава, слава нашему великому и мудрому лидеру Петру Порошенко во веки веков! Этот человек изменил Вселенную! Теперь Мир никогда не будет прежним! Какое счастье, что этот великий человек будет править нами еще 5 лет!
П    07.01.2019, 17:24
Оценка:  -1
П
Так вот он кто помогал Епифанию вносить Томос в Софию.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:27
Оценка:  -1
LatAlliensSuck
Украина за Пороха! Русские сосут свой xyй! Порох - президент Вселенной! Он будет править вечно!
СтальнаяКрыса    07.01.2019, 16:53
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Из за всех этих праздничных мероприятий изменили маршруты троллейбусов 6,16,18, а бигмир поленился об этом написать. Пришлось снова спускаться в метро и ехать до станции метро Лукяновская. Обычно об изменении в маршрутах от Майдана Незалежності Бигмир пишет в разделе Столица.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь