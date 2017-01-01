Крушение судна у берегов Турции: Расходы на лечение оплатит страховая

Причиной крушения корабля с углем стали погодные условия.

Число жертв аварии торгового судна у берегов Турции выросло до шести человек unn.com.ua

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Расходы на лечение пострадавших в результате аварии грузового судна у берегов Турции граждан Украины возьмет на себя страховая компания. Об этом сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.

Он подтвердил, что в Турции у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно под флагом Панамы, на котором из 13 членов экипажа 11 - граждане Украины.

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Судно подало сигнал бедствия, береговой охраной было оперативно приняты надлежащие меры - но, к сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников.

“Все расходы, связанные с лечением, обеспечит страховая компания. Консул Украины безотлагательно выезжает на место трагедии“, - заверил представитель МИД.

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В то же время УНН со ссылкой на Daily Sabah сообщает о том, что общее число жертв аварии выросло до шести человек. “Шесть человек погибли, все тела подняты из воды“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у берегов Турции затонуло судно с 11 украинцами на борту. Четверо из них погибли.