В Карпатах заблудились пятеро туристов, один погиб

Спасатели с 6 января продолжают поиски потерянных туристов, одного из них нашли мертвым.

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Спасатели Закарпатья с 6 января получили два сообщения от туристов и продолжают разыскивать четверых из них. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

“Рождественская ночь была тревожной для горных спасателей Закарпатья, ведь в течение вечера 6 января к ним поступило два сообщения о утери туристов“, - рассказали в ведомстве.

Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района.

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В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На поиски туристов были направлены горные поисковики из села Нижние Ворота Воловецкого района.

“Поддерживая с заблудившимися телефонную связь, спасатели посоветовали мужчинам двигаться в сторону села Березники Свалявского района, однако те пренебрегли рекомендациями спасателей и решили подниматься по крутым склонам в сторону вершины горы“, - отметила пресс-служба.

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В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Туристы были доставлены к месту их временного проживания в селе Пилипец Межгорского района.

“В тот же вечер 6 января по Службы спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с туристами отсутствовала“, - сообщила ГосЧС.

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В 11:50 7 января одна из поисково-спасательных групп нашла тело одного из туристов. В 13:30 еще один турист вышел на связь, судьба последнего заблудившегося остается неизвестной.

"После обеда спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели нашли его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Савеловского района", - отметили спасатели.

Поиски его товарища пока продолжаются. Как выяснилось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны.

К поиску привлечены 27 человек и 7 единиц техники. При этом погодные условия не способствуют хорошим прогнозам: поиску мешает снег, сильный ветер, местами туман, температура воздуха до -10.

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Толщина снежного покрова составляет до 1,5 м, также утром была объявлена лавинная опасность третьей степени.

Напомним, ранее сообщалось, что водная полиция спасла в плавнях Днепра в Херсонской области беременную девушку и ее друзей.