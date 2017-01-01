На Житомирщине мошенники от имени чиновников собирают деньги "на аптечки"

Информацию о предприятиях преступники собрали в открытых реестрах.

В Житомирской области у предпринимателей пытаются выманить деньги "на аптечки" unn.com.ua

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От имени руководства Управления Гоструда в Житомирской области звонят мошенники и требуют деньги "на аптечки". Об этом сообщило Управление Гоструда в Житомирской области, передает УНН.

Неизвестные лица берут данные об объектах хозяйствования из открытых реестров, после чего звонят им и требуют перечислить средства на медикаменты для укомплектования аптечек. Звонят с номера:

+38 (066) 9252989.

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"Подчеркиваем, ни руководство, ни один из сотрудников Управления Гоструда в Житомирской области не имеет отношения к подобным телефонным звонкам", - заверило ведомство.

Управление осуществляет работу исключительно в пределах своей компетенции, подчеркнули там.

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"Рекомендуем предпринимателям Житомирской области в случае возникновения подозрения обращаться в полицию по телефону 102 или Управление Гоструда в Житомирской области - (0412) 34-68-70 в рабочие дни, (0412) 55-50-06 в выходные или праздничные дни", - добавило управление.

Напомним, ранее сообщалось, что вор на Рождество дважды вломился в дом к бывшему председателю суда в Николаевской области.