Украина отправила в ЕСПЧ полноценный иск по пленению наших моряков
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Секретариат уполномоченного по ЕСПЧ закончил 7 января межгосударственную жалобу против РФ о нарушении прав украинских моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей. Об этом уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу #55855/18 о незаконном арест украинских военных.
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"Правительство требует признания судом факта нарушения РФ прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата в плен моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнул Лещина.
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"Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции (о правах человека), - уточнил чиновник, добавив. - Ребята, мы помним о вас и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!"
Напомним, ранее сообщалось, что россияне выпустили около 1200 снарядов при захвате украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом выстрелы производились из крупнокалиберного оружия.