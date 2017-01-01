В Украине перекрыли движение на трех трассах из-за непогоды

Всего движение ограничили на пяти автодорогах государственного значения в Запорожской области.

На пяти автодорогах в Запорожской области ограничили движение facebook.com/sad.zp.com.ua

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В связи с осложненными погодными условиями на территории Запорожской области ограничили движение еще на трех дорогах государственного значения. Об этом сообщила Служба автодорог Запорожской области.

Движение ограничено для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств, а также для легковых авто на участках:

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- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 557 + 000-км 604 + 086 (от села Азовское до границы с Донецкой областью);

- Т-08-19 Бельмак - /М-14/км 0 + 000 - км 51 + 015 (от пгт Бельмак до села Осипенко);

- Т-08-21/Н-30/ - Приморск, км 0 000 - км 36 + 000, (от села Панфиливка до города Приморск).

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Продолжат действовать ограничения движения для тяжеловесного и маршрутного транспортных средств также и на двух других дорогах государственного значения:

- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 475 + 500 - км 557 + 000 (от пгт Приазовское до города Бердянск);

- Н-30 Токмак - Бердянск, км 45 - км 143 (от города Токмак до села Азовское).

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“О снятии ограничения движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах будет сообщено дополнительно“, заверили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения на двух автодорогах Запорожской области.