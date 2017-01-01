Злоумышленник отравил домашнюю собаку, пытался выломать окно и напал на владельца дома с ломом.

Злоумышленник вернулся во второй раз и пытался вломиться через окно mk.npu.gov.ua

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В городе Снигиревка Николаевской области 39-летний ранее судимый злоумышленник за ночь дважды пытался проникнуть в дом экс-председателя районного суда, чтобы обокрасть его. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Во время первой попытки злоумышленник отравил домашнюю собаку, но пробраться в дом так и не смог - хозяева были дома.

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“На улицу неожиданно вышел хозяин, испугал вора и тот убежал. Заявлять о происшествии в полицию потерпевший не стал, ведь был уверен, что преступник больше не осмелится прийти, однако тот уже через час вернулся“, - рассказали в пресс-службе.

Владельцу дома пришлось стрелять, так как вор напал на него с ломом mk.npu.gov.ua

Во второй раз вор перелез через забор и начал выламывать оконную раму. Именно за этим действом его и застал домовладелец с ружьем в руках.

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“Мужчина приказал вору убираться с его частной территории, но злоумышленник бросился на экс-чиновника с ломом. Пострадавший был вынужден защищаться и выстрелил в преступника, попав в ногу“, - говорится в сообщении.

Вору с подстреленной ногой грозит до 6 лет за решеткой mk.npu.gov.ua

После этого домовладелец вызвал полицию и “скорую“. Вор был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище (часть 3 статьи 15 и часть 3 статьи 185 УК). Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, ранее появились подробности убийства двух турецких студенток в Харькове. Оказалось, подозреваемый больше двух месяцев смотрел фильмы об убийстве, а после смерти девушке писал родным одной из них.