Вор на Николаевщине дважды вломился в дом: хозяину пришлось стрелять
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В городе Снигиревка Николаевской области 39-летний ранее судимый злоумышленник за ночь дважды пытался проникнуть в дом экс-председателя районного суда, чтобы обокрасть его. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Во время первой попытки злоумышленник отравил домашнюю собаку, но пробраться в дом так и не смог - хозяева были дома.
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“На улицу неожиданно вышел хозяин, испугал вора и тот убежал. Заявлять о происшествии в полицию потерпевший не стал, ведь был уверен, что преступник больше не осмелится прийти, однако тот уже через час вернулся“, - рассказали в пресс-службе.
Во второй раз вор перелез через забор и начал выламывать оконную раму. Именно за этим действом его и застал домовладелец с ружьем в руках.
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“Мужчина приказал вору убираться с его частной территории, но злоумышленник бросился на экс-чиновника с ломом. Пострадавший был вынужден защищаться и выстрелил в преступника, попав в ногу“, - говорится в сообщении.
После этого домовладелец вызвал полицию и “скорую“. Вор был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище (часть 3 статьи 15 и часть 3 статьи 185 УК). Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
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