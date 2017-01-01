ДТП под Одессой: одна жертва, пять пострадавших

Водитель Daewoo не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он и столкнулся с Volkswagen.

В Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети. Авария произошла с участием автомобилей Daewoo и Volkswagen на автодороге Одесса-Кучурганы, сообщили в областной полиции в понедельник, 7 января.

Предварительно установлено, что водитель Daewoo, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он и столкнулся с Volkswagen.

"В результате столкновения пассажирка, которая сидела рядом с водителем Daewoo, погибла на месте. Находившиеся на заднем сидении женщина, 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу", - сообщили в главке.

Кроме того, в результате столкновения госпитализированы водитель и пассажирка второго автомобиля.

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