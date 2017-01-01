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День на Донбассе: четыре обстрела, один раненый

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Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных

В течение дня понедельника, 7 января, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Как отметили в штабе, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подытожили в штабе ООС.

Ранее  в мисси ОБСЕ заявляли, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, раненые на АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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