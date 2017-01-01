В Одесской области задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

О задержании поставлен в известность дежурный Укрбюро Интерпола (Киев), злоумышленник передан сотрудникам Национальной полиции.

В Одесской области задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за контрабанду. Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 6 января пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу в пункте пропуска Долинское.

Отмечается, что по базе данных Интерпола, мужчину разыскивают правоохранительные органы Румынии за контрабандную деятельность. О задержании поставлен в известность дежурный Укрбюро Интерпола (Киев), злоумышленник передан сотрудникам Национальной полиции.

В Киеве задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол

Ранее в Одесской области задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом.

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