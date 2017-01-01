Кинопремьеры недели: "Ангел" и "Точка возврата"
Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 7-13 января. С 10 января 2019 года в кинотеатрах пройдут пять новых премьер.
С 10 января 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: французскую комедию с Жаном Дюжарденом в главной роли “Мне по кайфу”, американский психологический триллер “Темное зеркало”, драму “Путь домой”, криминальный триллер “Точка возврата”, где главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне, аргентинскую биографическую драму о маньяке “Ангел”.
Мне по кайфу
Мне по кайфу / фото: youtube.com
Жанр: комедия
Режиссер: Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Актеры: Жан Дюжарден, Йоланда Моро, Жан-Бенуа Юге
Жаку скоро 50 и он настоящий лентяй. Мужчина не работал ни единого дня в своей жизни, в отличие от многочисленных родственников. У Жака идея-фикс - основать бизнес, с помощью которого он сможет разбогатеть и стать известным.
Однажды ему приходит в голову идея, что самый выгодный бизнес - эстетическая хирургия. Он планирует создать транснациональную компанию, которая будет оказывать услуги пластической хирургии. А чтобы сделать их доступными, он внедряет систему лоукоста.
Темное зеркало
Темное зеркало / фото: youtube.com
Жанр: психологический триллер
Режиссер: Ассаф Бернштейн
Актеры: Индия Айсли, Мира Сорвино, Джейсон Айзекс, Харрисон Гилбертсон
18-летняя старшеклассница Мария очень одинокий по жизни подросток. Девушку не любят одноклассники и даже ее собственные родители. Фактически она изгой общества. Мария начинает разговаривать с зеркалом и свое отражение воспринимает, как близнеца.
Она доверяет Айрам все свои секреты и переживания, а та ее поддерживает во всем. Однажды Мария меняется с Айрам местами, и последняя начинает воплощать самые дикие и необузданные желания.
Путь домой
Путь домой / фото: youtube.com
Жанр: драма
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
Актеры: Александра Шипп, Эшли Джадд, Эдвард Джеймс Олмос
Восхитительная история о собаке по кличке Белла. Она весела и игрива, обожает вкусненькое, с интересом изучает окружающий мир. Больше всего на свете ей нравится гоняться за белками. Необузданный нрав сыграл с Беллой злую шутку, собака теряется.
Ей ничего другого не остается, как вопреки обстоятельствам и большим расстояниям, добраться до дома и снова облизать своего хозяина.
Точка возврата
Точка возврата / фото: youtube.com
Жанр: криминальный триллер
Режиссер: Брайан А. Миллер
Актеры: Сильвестр Сталлоне, Райан Гузман, Мэттью Модайн
Во время ограбления инкассаторской машины были убиты практически все преступники, кроме МакДональда. Сейчас он пребывает в психлечебнице под круглосуточным наблюдением полиции. У преступника проблемы со здоровьем, он страдает провалами в памяти.
Через семь лет после происшествия один из заключенных вместе с врачом вынуждают МакДональда сбежать из клиники. Накачав МакДональда экспериментальным лекарством, которое должно вернуть ему память, они надеются, что он приведет их туда, где спрятаны деньги с того самого ограбления инкассаторов. Поймать преступников необходимо детективу Сайксу. Теперь всем надо вернуться туда, откуда все начиналось, в точку возврата.
Ангел
Жанр: биографическая драма
Режиссер: Луис Ортега
Актеры: Лоренцо Ферро
Фильм будет претендовать на Оскар-2019, как лучший иностранный фильм. Ленту, основанную на реальных событиях, спродюсировали знаменитые испанцы Педро и Аугустин Альмодовары. Действие происходит в Буэнос-Айресе в 1971 году.
Подросток Карлитос очень красив и чем-то напоминает ангела. Он привык получать все, что захочет и не признает при этом никаких законов. У парня настоящий криминальный талант, он циничен до кончиков волос. Карлитос войдет в историю мировой криминалистики, как один из самых страшных убийц в истории Австралии.
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