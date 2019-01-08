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Появился список украинцев, выживших при крушении судна в Турции

Комментариев: 2
В больницах турецкого Самсуна находятся семеро граждан Украины, еще четверо украинцев погибли.
При крушении судна у берегов Турции выжили семеро украинцев
При крушении судна у берегов Турции выжили семеро украинцев
 
Посольство Украины в Турции обнародовало в Twitter имена моряков, которые выжили при крушении судна у берегов Самсуна в Черном море.
 
Отмечается, что среди украинских моряков, которые потерпели катастрофу, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.
 
Ранее сообщалось, что 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины погибли, еще семь человек удалось спасти.
 
По данным МИД Украины, крушение произошло из-за удара волны

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Теги: Турция, судно, корабль, моряки, кораблекрушение, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    08.01.2019, 00:09
Оценка:  +3
Boxerogos
Интересно,кто первым заявит о"российском следе"?Позорян Шкуряк,Хавел Калимкин,или Гантон Херащенко?))))))))))))))
NOREGA    08.01.2019, 00:59
Оценка:  0
NOREGA
Естественно, корабль то Волго-Дон. Где еще украинцам работать как не в России, на на ее великих реках
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