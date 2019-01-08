Появился список украинцев, выживших при крушении судна в Турции
В больницах турецкого Самсуна находятся семеро граждан Украины, еще четверо украинцев погибли.
Посольство Украины в Турции обнародовало в Twitter имена моряков, которые выжили при крушении судна у берегов Самсуна в Черном море.
Отмечается, что среди украинских моряков, которые потерпели катастрофу, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.
Ранее сообщалось, что 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины погибли, еще семь человек удалось спасти.
По данным МИД Украины, крушение произошло из-за удара волны.
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