Появился список украинцев, выживших при крушении судна в Турции

В больницах турецкого Самсуна находятся семеро граждан Украины, еще четверо украинцев погибли.

При крушении судна у берегов Турции выжили семеро украинцев

Посольство Украины в Турции обнародовало в Twitter имена моряков, которые выжили при крушении судна у берегов Самсуна в Черном море.

Отмечается, что среди украинских моряков, которые потерпели катастрофу, выжили и в настоящее время находятся в больнице: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.

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