Итоги 7 января: Казус с Томосом и крушение судна

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украине придется вернуть Томос в Стамбул; судно с украинцами затонуло возле Турции. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Судно с украинцами затонуло в Черном море возле Турции

Грузовое судно с углем затонуло у северного побережья Турции. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения. В больницах турецкого Самсуна находятся семеро украинцев.

Судно с панамским флагом, которое вышло из российского порта в Азовском море, в результате удара волны не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении.

Украина вернет Томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.

Ранее предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко торжественно внесли в Софийский собор в Киеве Томос об автокефалии ПЦУ. После литургии свиток с томосом был перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской (“Малая София“).

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку – он закончит работать с 1 февраля. Обязанности главы организации будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Ким принял решение об отставке до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина – желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Порошенко призвал церкви мира признать ПЦУ

Президент Петр Порошенко призвал независимые поместные православные церкви признать Православную церковь Украины.

“Впервые день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной церкви Украины, и мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшей церкви Украины, как имеющую свою кафедру в историческом городе Киев“, – сказал глава государства.

В Габоне военные попытались захватить власть

В африканской республике Габоне военные взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где заявили о создании “Национального совета реставрации“ в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. Позже военные были арестованы.